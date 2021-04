Covid: La Pietra (Fd'I), Giani conferma incapacità e improvvisazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un presidente che non manca ogni giorno di mostrare l'assoluta incapacità di stare alla guida della Regione Toscana, non all'altezza di concetti elementari come pianificazione e organizzazione. Un politico che improvvisa, che non ha rispetto del lavoro e dei lavoratori. Un uomo in confusione che ha trasformato la Regione in una stazione dove ogni cinque minuti passa un treno che travolge qualcuno e questa volta è toccato ai commercianti". Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra, sulla decisione del presidente Eugenio Giani che con 24 ore di anticipo stabilisce la chiusura pasquale del comparto del commercio e cancella la possibilità dell'asporto di generi alimentari sostituendola con la consegna a domicilio. "Se non fosse che questa ulteriore mazzata rischia di cancellare per sempre altre attività e altri posti di lavoro – spiega il senatore – ci sarebbe da ridere perché il provvedimento arriva dalla stessa parte politica che fa dell'impresa e dell'occupazione la sua bandiera. Peccato che poi, con i fatti, emerga ben altro. I cittadini toscani sono nelle mani di gente che non ha mai lavorato e ha lavorato pochissimo, non si spiega altrimenti una decisione di questa portata e, per giunta, comunicata quando il mondo del commercio si è già organizzato. Ecco il rispetto che la Regione ha per chi lavora, per chi cerca di tirare avanti tra debiti e ristori risibili, per chi spera in qualche scontrino per non perdere del tutto la speranza. Una vergogna che mi spinge a rinnovare la solita richiesta: le dimissioni di Giani e la presa d'atto della maggioranza di un colossale fallimento a cui serve riparare in fretta".(Com)