Ama: Celli (RtR), delibera passa con soli 20 voti, è fallimento Raggi

- "Non ho partecipato al voto per la delibera su Ama oggi in Aula. Non avrei mai votato un atto privo di certificazione di un organo terzo a Roma Capitale e senza una riconciliazione tra debiti e crediti. La delibera è stata approvata con 20 voti, circostanza che certifica il fallimento della maggioranza che sosteneva Virginia Raggi cinque anni fa ed evidenzia l'opposizione di molti colleghi a un Piano di risanamento inesistente. Questa delibera non ha convinto né le opposizioni né diversi consiglieri di maggioranza. Per fortuna però fra pochi mesi la ricostruzione di questa città e delle sue Partecipate sarà compito di altri". Così in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. (Com)