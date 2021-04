Ama: Casu (Pd), trasporti e rifiuti simbolo dello stesso disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama e Atac, rifiuti e trasporti, due simboli dello stesso disastro. La sindaca senza più maggioranza in Consiglio presenta oggi un piano invotabile che prende solo 20 voti su 48 consiglieri e spinge la città verso la catastrofe rifiuti alla vigilia di Pasqua. La sindaca prenda atto del suo totale fallimento che mette a rischio il futuro delle aziende e i servizi ai cittadini". Lo dichiara in una nota il segretario del Pd Roma, Andrea Casu. (Com)