Vaccino: Bellanova, bene richiamo Ferragni a regole

- "Dopo che ieri Chiara Ferragni aveva denunciato i ritardi nel vaccino per la nonna del marito, avente diritto come tanti altri over 80 lombardi, la signora è stata prontamente chiamata per ricevere la sua dose. Ma Chiara non ci sta. Perché il vaccino è un diritto, non un privilegio. E oggi in un lungo post su Instagram rilancia il suo appello affinché si acceleri sui vaccini garantendo una dose tutte le persone fragili che ancora aspettano di essere chiamate". Lo ha scritto su Facebook la viceministra delle Infrastrutture Teresa Bellanova. "Un gesto importante da parte dell'imprenditrice, che sceglie di non stare in silenzio accontentandosi di quanto ottenuto, ma richiama al rispetto delle regole per tutti, a prescindere dallo status economico e sociale - ha aggiunto -. Noi ci uniamo al suo appello: vaccini, vaccini, vaccini. Per tutti e nel rispetto delle priorità definite dal governo". (Rin)