Ama: Calenda, da Raggi e M5s comportamento irresponsabile, noi abbiamo piano per rifiuti

- "Il comportamento del Campidoglio sulla questione rifiuti è gravissimo e irresponsabile". Lo dichiara in una nota Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per Azione. "Non solo l'amministrazione si rifiuta di osservare l'ordinanza della Regione Lazio emanata per tentare di evitare un'emergenza creata dalla malagestione di Roma Capitale, ma ormai non è nemmeno più in grado di tenere insieme una maggioranza - aggiunge -. Oggi in Assemblea capitolina il M5s, dopo l'approvazione sul filo di lana della delibera sui bilanci di Ama, non è riuscito a garantire il numero di consiglieri necessario all'approvazione dell'immediata eseguibilità del provvedimento, costringendo quindi l'assemblea dell'azienda a ritardare di almeno altre due settimane la ratifica degli esercizi mentre la città rischia di essere sommersa dall'immondizia proprio durante la Pasqua. Inoltre, il piano industriale di Ama, il terzo in cinque anni, ha gravi lacune. Una su tutte: non chiude il ciclo dei rifiuti, nonostante i tanti proclami della sindaca, perché non prevede impianti dove mandare il contenuto dei Tmb, lasciando Roma in un costante rischio di emergenza rifiuti e dipendente dagli impianti privati. Lo ha detto lo stesso Amministratore unico di Ama un anno fa, Zaghis, che servivano impianti di questo tipo. Ma - conclude Calenda - per ideologia, questa amministrazione continua a scegliere di mandare i rifiuti in giro per l'Italia e costringendo Roma a continue emergenze. Noi invece abbiamo un piano che chiude il ciclo dei rifiuti e mette nm sicurezza la città".(Com)