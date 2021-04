Libia: ambasciatore Tarhuni discute della riapertura dello spazio aereo con l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro allargato ha avuto luogo oggi tra l’ambasciatore libico in Italia, Omar Tarhuni, il direttore della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Sebastiano Cardi, e l’inviato speciale del ministro Luigi Di Maio per la Libia, Pasquale Ferrara. Al centro dei colloqui diversi dossier tra cui la riapertura dello spazio aereo con l'Italia. Lo riferisce l’ambasciata libica a Roma sulla sua pagina Facebook. Durante l’incontro è stata discussa “l’attivazione del progetto per l’autostrada costiera, il completamento di diversi progetti di memorandum d’intesa riguardo a dogane, scambio di licenze, detenuti e condannati”. Secondo la rappresentanza diplomatica libica a Roma, Tarhuni ha detto che “una delegazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) visiterà la Libia all’inizio della prossima settimana per completare le procedure tecniche, in preparazione alla riapertura dello spazio aereo tra i due Paesi”. Tarhuni ha sottolineato che nel corso del colloquio sono stati discussi anche i preparativi e l’organizzazione della visita del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, a Tripoli, prevista per il prossimo 6 aprile, prima visita all’estero del premier italiano dall’insediamento del suo governo. Gli incontri giungono nel quadro del sostegno e del rafforzamento delle relazioni libiche-italiane, e in attuazione della cooperazione congiunta tra i due Paesi in diversi settori e del coordinamento tra il Governo di unità nazionale e il governo italiano. (Lit)