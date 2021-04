Monza: "Una via per la città", un progetto del Comune per aiutare famiglie in difficoltà per emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Monza Family” promuove "Una via per la città": un insieme di interventi, per costruire una comunità sempre più a misura di famiglia e sempre più inclusiva, che possano rispondere ai nuovi bisogni emersi con l'emergenza sanitaria. “Con questa nuova iniziativa l'amministrazione comunale – spiega l'assessore alle Politiche Sociali Désirée Merlini - conferma l'importanza di continuare a lavorare a un modello di sviluppo sociale che, attraverso la regia dell'Ente, metta in sinergia le risorse del territorio in un'ottica di sostegno alle famiglie della nostra città. 'Monza Family' è nata come una piattaforma per la condivisione e la progettazione delle politiche sociali, insieme al privato sociale e al mondo del terzo settore. Con il Protocollo del progetto "Una via per la città" lavoriamo con le realtà del territorio su diversi interventi che hanno un orizzonte comune: sostenere le famiglie nel loro percorso di crescita dei figli all'interno di una comunità”. (segue) (Com)