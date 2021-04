Monza: "Una via per la città", un progetto del Comune per aiutare famiglie in difficoltà per emergenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una via per la città” si articola su tre livelli. Il primo prevede la collaborazione, la co-progettazione e la condivisione di competenze, energie e risorse di tutti gli attori protagonisti. Il secondo mette in connessione diversi gruppi cittadini che già operano sul territorio secondo logiche di rete. In questo secondo step saranno promossi diversi tavoli che lavoreranno su macro aree: “Minori e famiglia”, “Disabilità”, “Sport”, “Fragilità e povertà”, “Oratori” e “Cultura”. Con il terzo livello il progetto entrerà in estate nella sua fase operativa: saranno avviate cinque iniziative sui temi dell'inclusione, dei servizi, dello sport, dell'arte e dei bisogni emergenti. Queste attività riguarderanno tutto il territorio comunale che sarà accorpato in cinque aree omogenee: San Giuseppe/San Carlo/Triante/San Fruttuoso; Centro/San Gerardo; San Biagio/Cazzaniga; Libertà/Cederna; San Rocco/Buonarroti. (segue) (Com)