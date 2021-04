Monza: "Una via per la città", un progetto del Comune per aiutare famiglie in difficoltà per emergenza sanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una via per la città", spiega Giovanni Vergani, coordinatore del progetto, “nasce dal desiderio, dalla consapevolezza che solo tutti insieme – solo nella messa in comune di competenze e energie – possiamo costruire una città più attenta alle relazioni e alle fragilità che questo tempo storico fa ancora più emergere. Non è solo un'idea, è un'azione concreta e convinta per costruire tante e belle iniziative alla portata di tutti”. “Una via per la città” nasce da una partnership molto forte con alcune realtà territoriali che in questi anni hanno dimostrato di avere esperienza e capacità progettuali innovative: cooperativa sociale “Novo Millennio”, “ADS Silvia Tremolada” e “ADS Ascot Triante”. Il progetto ha visto anche il coinvolgimento della Caritas e della rete “TikiTaka” e il sostegno economico della Diocesi di Milano e della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Il budget del progetto è di 70mila euro: 50mila euro erogati dalla Diocesi di Milano e 20mila dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, mentre il contributo del Comune in termini di risorse umane messe a disposizione è di circa 30mila euro. Inoltre, nell'ambito del “Monza Family” l'amministrazione comunale ha finanziato progetti per famiglie e minori per altri 40mila euro. (Com)