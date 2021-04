Arabia Saudita: ministro Esteri, eventuale normalizzazione con Israele positiva per tutta la regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda sul potenziale per i musulmani israeliani che effettuano il pellegrinaggio alla Mecca, il principe Faisal ha detto che dipenderà anche dai progressi nel processo di pace israelo-palestinese. "Non siamo stati d'accordo, ma, come ho detto, se avremo dei progressi sulla questione israelo-palestinese, allora, si spera, daremmo il benvenuto ai cittadini israeliani di tutte le fedi nel Regno, non solo ai musulmani", ha aggiunto il ministro saudita. Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno firmato accordi di normalizzazione con Israele lo scorso settembre a Washington, noti come Accordi di Abramo, mediati dall'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I tra Paesi sono divenuti i primi Paesi arabi a normalizzare i legami con Israele dopo l’Egitto e la Giordania. All’intesa si sono aggiunti anche Sudan e Marocco. (Res)