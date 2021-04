Kosovo: ministra Giustizia Haxhiu, presto al via processo di rivalutazione dei giudici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia kosovara Albulena Haxhiu intende portare avanti un piano per la "revisione funzionale" del sistema giudiziario del Paese. E' quanto emerso dall'incontro tra la nuova ministra kosovara e l'ambasciatore statunitense a Pristina Philip Kosnett, come evidenziato da un comunicato del dicastero della Giustizia del Kosovo. "E' stato sottolineato che il gruppo di lavoro per la rivalutazione del sistema giudiziario comincerà presto i suoi lavori", si legge nel comunicato. Haxhiu ha inoltre illustrato all'ambasciatore Usa le priorità del governo per quanto riguarda la lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata. (Alt)