Kosovo: ancora incertezza su sessione per votare il nuovo presidente

- Restano dei dubbi fra gli esponenti del Movimento Vetevendosje sul fatto che Vjosa Osmani riuscirà a diventare il nuovo presidente del Kosovo. Non a caso, riferisce il quotidiano “Koha”, il partito vincitore delle ultime elezioni non ha ancora convocato una sessione del Parlamento per l’elezione del capo dello Stato. "Non c'è ancora una data ufficiale su quando il potrebbe aver luogo la sessione e non è chiaro se durante il voto presidenziale almeno 80 parlamentari esprimeranno i loro voti", riferiscono fonti di Vetevendosje. La capogruppo del partito, Mimoza Kusari-Lila, ha detto che “sono stati fatti tutti i preparativi necessari ma che non ci sono ancora tutte le conferme pronte per annunciare oggi o domani una sessione straordinaria per l'elezione del presidente". La capogruppo non ha detto se il partito si è assicurato i voti necessari ma ha fatto sapere che sono in corso negoziati con altri gruppi parlamentari. "Nel momento in cui riterremo che ci sia la certezza di entrare di far partire questo processo, lo faremo. L’elezione del presidente che non è solo responsabilità di un gruppo parlamentare, anche se siamo la maggioranza, perché i mandati sono individuali e potrebbero esserci parlamentari che desiderano riflettere sulle loro posizioni e responsabilità che sono state loro affidate dai cittadini", ha detto Kusari-Lila. (segue) (Alt)