Serbia: ministro Esteri Selakovic a “Nova”, vaccini anti Covid non sono questione geopolitica ma di umanità (3)

- Il ministro degli Esteri serbo ha chiarito nell’intervista ad “Agenzia Nova” che per Belgrado l’integrazione europea rimane una priorità strategica. Rispondendo ad una domanda sul recente rapporto del Parlamento Ue, che ha raccomandato ai cinque Paesi membri che non riconoscono l’indipendenza del Kosovo a cambiare posizione, Selakovic ha osservato che “il Parlamento europeo ha agito in completo disaccordo con quella che è la posizione ufficiale delle istituzioni dell’Ue, ovvero di neutralità sulla questione del Kosovo, e per cui può mediare il dialogo tra Belgrado e Pristina”. “L’unica cosa che posso dire è che ci sono le dichiarazioni ed i fogli da una parte e ci sono le ovvie posizioni dei rispettivi Paesi dall’altra. Quando parliamo del riconoscimento dell’autoproclamato cosiddetto Kosovo, allora potete vedere che non tutti i Paesi dell’Ue hanno la stessa posizione, in quanto ci sono 5 Paesi membri (Spagna, Grecia, Slovacchia, Romania e Cipro) che non accettano questo tipo di approccio o che sostengono la posizione della Serbia. Ed è la loro stessa posizione che ci permette di avere il dialogo mediato dall’Ue, che per la Serbia è una delle più complesse e importanti questioni non solo nel percorso europeo ma per il futuro e la stabilizzazione dell’intera regione dell’Europa sud orientale”, ha dichiarato Selakovic inquadrando il rapporto del Parlamento europeo come “il risultato di posizioni complesse” all’interno dell’organismo legislativo dell’Ue ed indicando che “alla fine è solo una raccomandazione e quindi spetta sempre a Madrid, Bucarest, Nicosia, Bratislava e Atene decidere se accettare o meno”. (segue) (Pav)