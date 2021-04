Serbia: ministro Esteri Selakovic a “Nova”, vaccini anti Covid non sono questione geopolitica ma di umanità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo il processo di adesione della Serbia all’Ue, il ministro Selakovic ha ricordato che “siamo stati il primo Paese ad accettare la nuova metodologia dell’allargamento dell’Ue, perché vogliamo accelerare l’intero processo di adesione”. “Stiamo cercando di riformare la nostra società e siamo impegnati anche che sul dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina”, ha affermato il capo della diplomazia serba indicando l’adozione da parte del governo del suo Paese di “riforme strutturali” sullo stato di diritto, degli emendamenti alla Costituzione per cambiare le procedure sulla nomina dei magistrati ed “un’attenzione speciale” al miglioramento della situazione riguardo la libertà d’espressione e dei media. “Abbiamo cambiato e stiamo ancora cambiando molti aspetti della nostra società”, ha dichiarato Selakovic secondo cui la Serbia è oggi un Paese molto diverso. Come esempio del successo nella trasformazione del Paese, il ministro ha fatto notare che “la Serbia è il Paese leader nei Balcani occidentali per gli investimenti diretti esteri. Nonostante la situazione straordinaria del Covid-19 – ha affermato -, nel 2020 abbiamo attratto 3 miliardi di euro di investimenti diretti esteri” e ciò, a suo dire, “è il migliore sintomo della qualità delle riforme intraprese dalla Serbia in quanto non ci sarebbe azienda europea che investirebbe in un Paese in cui i suoi capitali non siano sicuri e garantiti”. “Negli ultimi tre anni la Serbia ha attratto oltre 10 miliardi di euro in investimenti diretti esteri e questo ci ha aiutato a far calare il tasso di disoccupazione dal 26,9 per cento del 2014 al 7,3 per cento attuale, oltre che a far scendere il rapporto tra debito pubblico e Pil dal 79 per cento del 2014 al 58 per cento attuale sotto controllo come previsto dai criteri di Maastricht”, ha aggiunto Selakovic sottolineando che “queste riforme devono essere valorizzate nel processo di adesione all’Ue”. (segue) (Pav)