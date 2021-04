Kosovo: fonti stampa, base Ksf a Mitrovica Sud decisione delle autorità di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di creare una base per le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) a Mitrovica sud è stata presa dalle autorità di Pristina. È quanto riferito da fonti Nato al portale di informazione "KoSSev". “La decisione di creare una base per le Ksf è stata presa dalle autorità kosovare. Vi rimanderemo a loro per qualsiasi commento", ha detto un portavoce della Nato in una dichiarazione scritta rilasciata a "KoSSev" alla domanda se l'Alleanza fosse al corrente o d'accordo rispetto alla decisione di costruire la più grande base per le Forze di sicurezza kosovare a Mitrovica sud. Qualsiasi dispiegamento nella parte settentrionale del Kosovo richiede l'autorizzazione del comando della missione Nato Kfor in Kosovo, si prosegue nella dichiarazione accreditata alla fonte Nato riportata dal media kosovaro. "Finora, la Ksf sotto il suo mandato originale ha dimostrato di essere in grado di condurre operazioni di risposta alle crisi e operazioni di protezione civile e di assistere le autorità civili nella risposta a catastrofi naturali e altre emergenze a favore di tutti i cittadini in Kosovo", ha proseguito il portavoce che ha preferito mantenere l'anonimato. (segue) (Alt)