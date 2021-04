Energia: Nord Macedonia, inaugurata la sottostazione elettrica Bitola 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata oggi nella Macedonia del Nord la sottostazione per l'energia elettrica denominata Bitola 2. Secondo quanto riferisce la stampa locale, alla cerimonia era presente il premier macedone, Zoran Zaev. Gli investimenti nella rete nazionale dell'energia elettrica, ha detto Zaev, sono di estrema importanza per il governo e per il Paese. Secondo il premier, gli investimenti in questo settore hanno un impatto diretto nella stabilità del sistema delle forniture a livello dell'intera regione. La sicurezza del sistema, ha proseguito il premier, va a vantaggio delle abitazioni private, delle piccole e medie imprese ma anche delle grandi realtà industriali. L'Ente statale per la trasmissione dell'energia elettrica della Macedonia del Nord (Mepso) ha sottoscritto il 7 febbraio 2020 due accordi relativi alla sottostazione elettrica Bitola 2. Il primo contratto, sottoscritto con la società EnergyInvest di Sarajevo, riguardava la costruzione di una linea di trasmissione che va dalla sottostazione al confine con l'Albania, mentre il secondo è stato firmato con la società Koncar di Zagabria e riguardava un'espansione della sottostazione oltre che la costruzione di un'altra struttura a Ocrida. I contratti, che vedono un valore complessivo di 35 milioni di euro, sono stati finanziati attraverso un prestito della Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) e da una sovvenzione del Fondo per gli investimenti nei Balcani occidentali (Wbif). (Seb)