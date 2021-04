Cina-Italia: inaugurata a Shanghai mostra d'arte dedicata al pittore Pietro Annigoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi, 2 aprile, la mostra "Stare" dedicata a Pietro Annigoni, organizzata presso lo Shanghai Jiushi Art Museum, con il patrocinio dell'Istituto italiano di cultura di Shanghai. Lo rende noto in un comunicato il consolato d'Italia a Shanghai. La mostra raccoglie 53 opere – divise in varie sezioni, ritratti, autoritratti, paesaggi e studi – provenienti dalla collezione permanente della Quanshanshi Art Gallery di Hangzhou, oltre a materiale di archivio. Il console generale, Michele Cecchi, intervenuto all'inaugurazione, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, quale tappa del percorso che porterà alle celebrazioni del prossimo Anno della cultura e del turismo Italia-Cina. Con questa mostra, l'arte italiana torna sul Bund dopo la mostra di Igort, organizzata dal consolato generale al "Bund 18" nel novembre scorso. Ulteriori prossime importanti collaborazioni sono previste nel corso dell'anno. (Com)