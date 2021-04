Italia-Belgio: ambasciatore Genuardi, insieme per affrontare sfide presenti e future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Belgio insieme "per affrontare le sfide presenti e future attraverso una collaborazione bilaterale sempre più stretta e allargata in tutti i settori, in un rinnovato spirito di amicizia basato su valori comuni europei e multilaterali e sulla forte presenza italiana". Così Francesco Genuardi, nuovo ambasciatore d'Italia a Bruxelles, ha commentato il suo nuovo incarico diplomatico, stando a quanto riferisce il profilo Twitter della Farnesina. (Res)