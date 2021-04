Lazio: consiglio regionale istituirà commissione Trasparenza, si occuperà di caso assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già mercoledì, nel corso di una precedente riunione dei capigruppo prima dell'inizio dei lavori d'aula, il presidente del consiglio regionale del Lazio Buschini aveva proposto una commissione d'inchiesta, coordinata da Corecoco (Comitato regionale di controllo contabile) da far presiedere a un esponente di Fratelli d'Italia, per dissolvere ogni dubbio sulla liceità delle assunzioni. Proprio Fd'I aveva espresso perplessità e oggi, nel corso della riunione in via telematica si sarebbe raggiunta la decisione dell'istituzione di una commissione Trasparenza. Entro due settimane la proposta dovrebbe approdare in Consiglio per l'approvazione. (Rer)