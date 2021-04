© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia totale solidarietà personale e politica a Roberto Speranza per le inaccettabili minacce ricevute. È giusto che in questa situazione tutti prendano la parola perché in questa fase così difficile e impegnativa deve essere chiaro che insieme al ministro c'è la Repubblica". Lo afferma in una nota il senatore di Articolo uno, Vasco Errani. (Com)