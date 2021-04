Grecia-Turchia: governo Atene, Ankara ponga fina a provocazioni nel Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco chiede alla Turchia di fermare le provocazioni nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il ministro per le Politiche migratorie e d'asilo, Notis Mitarachi, sulla scia delle polemiche scaturite dal presunti incidente di oggi nel Mare Eego. La Guardia costiera greca ha riferito che motovedette turche avrebbero accompagnato dei gommoni con a bordo di migranti diretti in Grecia. Secondo Mitarachi, l'obiettivo era quello di "provocare un'escalation con la Grecia". "Chiediamo alla Turchia di porre fine a questa provocazione ingiustificata; riportare questi migranti in sicurezza in Turchia; e tenere fede alla dichiarazione congiunta Ue-Turchia sulla migrazione del 2016", ha proseguito il ministro. (segue) (Gra)