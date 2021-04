Grecia-Turchia: governo Atene, Ankara ponga fina a provocazioni nel Mediterraneo orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità greche hanno riferito che questa mattina una motovedetta turca ha attuato manovre di disturbo, vicino all'isola di Lesbo nelle acque territoriali greche, nei confronti di una nave della Guardia costiera greca. Inoltre, secondo la ricostruzione, si è verificano un secondo incidente nel corso del quale le motovedette turche avrebbero inoltre consentito il transito di diverse barche che trasportavano migranti privi di documenti diretti in Grecia. Secondo l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", la nave greca ha tentato ripetutamente di comunicare con la motovedetta turca ma senza successo. Il gommone non sarebbe in ogni caso riuscito ad entrate nelle acque greche e i migranti sono stati poi portati a bordo di un'altra motovedetta turca accorsa sul luogo. (segue) (Gra)