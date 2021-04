Usa: le persone vaccinate potranno tornare a viaggiare, ma con mascherina in pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini degli Stati Uniti vaccinati potranno riprendere a viaggiare, all'interno del Paese e all'estero, purché continuino a indossare una mascherina in pubblico. Lo hanno comunicato oggi i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). In base alle nuove linee guida, le persone che avranno completato il proprio percorso di vaccinazione negli Stati Uniti non avranno bisogno di sottoporsi al test del Covid-19 prima o dopo il viaggio, né dovranno auto-isolarsi al rientro a condizione che evitino assembramenti, mantengano il distanziamento sociale e si lavino frequentemente le mani. Per quanto riguarda Pasqua, i vaccinati potranno trascorrere le festività con altre persone, anche in casa e senza indossare una mascherina se in compagnia di altri vaccinati. Chi invece non ha ancora completato il proprio percorso di vaccinazione è pregato di restare con i propri familiari.(Nys)