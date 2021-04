Credito: Uilca su Banca Carige, no a un partner che non sia bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo che il partner per Banca Carige sia affidabile e bancario: diciamo già da oggi di no a qualunque opzione che non abbia una solida prospettiva industriale e non sia finalizzata a garantire l’integrità e la sicurezza della banca e a preservare i livelli occupazionali di Carige, primario punto di riferimento non solo per il territorio ligure”. Così Giuseppe Del Vecchio, segretario nazionale della Uilca, al termine dell’incontro di oggi con i vertici dell’istituto genovese, il neo presidente Giuseppe Boccuzzi e l’amministratore delegato Francesco Guido. “Se non esistono più le condizioni perché Carige continui ad operare in autonomia, l’unica soluzione, come già condiviso nell’accordo del novembre del 2019, è che la banca diventi protagonista di operazioni finalizzate a una maggiore concentrazione all’interno del settore del credito”, continua Del Vecchio. “Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi si sta occupando di individuare il miglior partner per Banca Carige e questo iter non si concluderà prima della fine del 2022. Vigileremo attentamente affinché non siano, ancora una volta, le lavoratrici e i lavoratori a pagare per questa situazione”, conclude. (Com)