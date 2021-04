Polonia: fonti stampa, la serrata anti Covid sarà prolungata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata contro il coronavirus in Polonia sarà prolungata dopo la scadenza del 9 aprile. Lo afferma il portale "Onet" citando fonti governative. Secondo "Onet" è quasi certo che le misure restrittive saranno prorogate oltre il termine al momento in vigore, soprattutto per quanto riguarda le attività economiche. Potrebbero esserci allentamenti ma non sarebbero comunque significativi, secondo le fonti consultate. Dopo il 9 aprile potrebbe ad esempio essere deciso di riaprire gli asili e di riportare a lezione in presenza gli alunni delle classi dalla prima alla terza delle scuole elementari. Una decisione del governo su una graduale riapertura non arriverà prima della metà del mese o addirittura di fine aprile. Nel frattempo, di fronte a dati che indicano un'inversione della terza ondata di contagi, il Consiglio medico che svolge funzione consultiva nei confronti del premier, Mateusz Morawiecki, continua a fare raccomandazioni severe. (Vap)