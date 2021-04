Rifiuti: Righini (Fd'I Lazio), sindaco Sanna scorretto, mai chiesto riapertura Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato scorretto e superficiale il sindaco di Colleferro Sanna (Pd) che ha inviato sulla chat dei sindaci della Valle del Sacco un messaggio in cui mi attribuiva la proposta di riaprire la discarica di Colleferro. Una simile idea non è mai stata avanzata dal sottoscritto, ma il primo cittadino Sanna non si è premurato di riscontrare la notizia prima di sparare la falsa informazione su un social". Lo dichiara in una nota Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "Evidentemente il suo è stato un maldestro tentativo di sviare l'attenzione, visto che l'atto sleale lo ha compiuto proprio mentre era in corso il Consiglio regionale richiesto da Fd'I, per discutere - aggiunge Righini - dell'operato della direzione rifiuti dell'amministrazione Zingaretti, su cui è in atto un indagine che vede come principale indagata la direttrice del settore rifiuti che è anche vicesindaco di Vetralla in quota Partito Democratico. Per questo le sue scuse appaiono insincere e tardive". (Com)