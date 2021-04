Bielorussia: Kgb inserisce Tikhanovskaya e Latushko in elenco persone coinvolte in attività terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya e Pavel Latushko sono stati inclusi nell'elenco del Comitato per la sicurezza dello stato (Kgb) relativo alle persone coinvolte in attività terroristiche. È quanto reso noto dal Kgb bielorusso. "Sono stati preparati documenti per l'estradizione di Tikhanovskaya e Latushko, rispettivamente dalla Lituania e dalla Polonia. Tutte le persone coinvolte nel procedimento penale sono incluse nell'elenco delle organizzazioni e delle persone coinvolte in attività terroristiche", ha affermato l'ufficio in una nota. In totale 18 persone, compresi membri dell'organizzazione ByPol, sono accusate di attività terroristiche e inserite sulla lista internazionale dei ricercati. "È stato stabilito che Tikhanovskaya, e Latushko, così come 15 cittadini della Bielorussia che si trovano all'estero, sono coinvolti nelle attività illegali di questa organizzazione non registrata", ha dichiarato il Kgb in un comunicato. (Rum)