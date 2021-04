Banca mondiale: regione Mena, aumento debito pubblico al 54 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede che i livelli del debito pubblico nei Paesi della regione del Medio Oriente e Nord Africa saliranno al 54 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) entro la fine del 2021, in aumento rispetto al 46 per cento del 2019. In una rapporto diffuso oggi, la Banca mondiale sottolinea che i Paesi della regione sono stati duramente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19 e come in altri Stati, le misure di blocco delle attività introdotte per contrastare la diffusione del virus hanno influenzato negativamente la stabilità economica dei singoli Stati. Nonostante gli sforzi globali per lanciare i vaccini, la situazione economica rimane instabile, si legge nel rapporto. Si prevede che la regione vedrà un aumento dei livelli del suo prodotto interno lordo quest'anno, dopo le contrazioni economiche record in diversi Paesi nel 2020, afferma il rapporto. (segue) (Nys)