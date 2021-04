Banca mondiale: regione Mena, aumento debito pubblico al 54 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo rapporto di aggiornamento economico regionale della Banca Mondiale, intitolato “Vivere con il debito: come le istituzioni possono tracciare un percorso per la ripresa in Medio Oriente e Nord Africa”, descrive in dettaglio la devastazione economica provocata dalla pandemia, la conseguente esplosione del debito pubblico e le difficili scelte che i governi dovranno affrontare. Secondo il rapporto, le economie della regione Mena si sono contratte in media del 3,9 per cento nel 2020, 1,3 punti percentuali al di sopra delle previsioni della Banca mondiale dell'ottobre 2020. La stima della crescita regionale è inferiore di 6,4 punti percentuali rispetto alla previsione pre-pandemica pubblicata nell'ottobre 2019. Il costo accumulato stimato della pandemia, in termini di perdite del prodotto interno lordo entro la fine del 2021, ammonterà, secondo la Banca mondiale, a 227 miliardi di dollari. La regione dovrebbe riprendersi solo parzialmente nel 2021, ma tale ripresa dipende, in parte, da un'equa distribuzione dei vaccini. (segue) (Nys)