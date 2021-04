Banca mondiale: regione Mena, aumento debito pubblico al 54 per cento nel 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando i governi della regione hanno aumentato i prestiti per affrontare il Covid-19, hanno salvato vite e mezzi di sussistenza, tutti gli investimenti in capitale umano", ha affermato Ferid Belhaj, vicepresidente della Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa. "Potremo vedere la luce in fondo al tunnel soprattutto con la distribuzione di vaccini, ma la regione rimane in crisi. Istituzioni forti sono fondamentali per assorbire questa crisi, rilanciare le economie e avviare una ricostruzione del sistema economico più forte e resiliente in futuro”, ha dichiarato Belhaj. Secondo il rapporto, il notevole indebitamento che i governi Mena hanno contratto per finanziare misure sanitarie e di protezione sociale essenziali ha aumentato drasticamente il debito pubblico, che aumenterà di ben 8 punti percentuali nel 2021, al 54 per cento sul Pil, rispetto al 46 per cento del 2019. In particolare, il debito tra gli importatori di petrolio Mena dovrebbe raggiungere in media circa il 93 per cento del Pil nel 2021. (segue) (Nys)