Banca mondiale: regione Mena, aumento debito pubblico al 54 per cento nel 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di continuare a spendere - e quindi contrarre debiti - rimarrà forte per l'immediato futuro, osserva la Banca mondiale nel rapporto. "La trasparenza giocherà un ruolo importante nell'aiutare i Paesi Mena ad affrontare i compromessi tra le esigenze a breve termine ei rischi a lungo termine del debito pubblico ", ha affermato Roberta Gatti, capo economista della Banca mondiale per il Medio Oriente e la regione del Nord Africa. "La trasparenza nell'uso delle informazioni pubbliche sulla diffusione del Covid-19 e dei programmi di vaccinazione può aiutare ad accelerare la ripresa. A loro volta, le riforme che migliorano la trasparenza del debito e la qualità degli investimenti pubblici possono essere attuate immediatamente, riducendo i costi di indebitamento e aumentando a lungo crescita a lungo termine. In poche parole, la trasparenza può aiutare a tracciare un percorso verso una ripresa duratura per la regione Mena ", ha aggiunto. (segue) (Nys)