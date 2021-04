Banca mondiale: regione Mena, aumento debito pubblico al 54 per cento nel 2021 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La doppia crisi del virus, insieme al crollo dei prezzi del petrolio, ha creato un problema ancora più grande per gli esportatori di petrolio della regione. L'Arabia Saudita ha registrato il maggior deficit da più di trent'anni a questa parte. Casi simili sono stati riscontrati nei Paesi vicini, come il Kuwait, che hanno dovuto tagliare la spesa ed erogare denaro all’interno del sistema economico attraverso programmi di stimolo finanziario. La Banca Mondiale stima che la crescita economica della regione sarà del 2,2 per cento nel 2021, recuperando solo parzialmente dalla contrazione del 3,8 per cento del 2020. (Nys)