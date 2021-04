Lombardia: Moratti, attenzione della Regione verso autismo è costante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una giornata di sensibilizzazione ma anche di speranza e di fiducia per quanto ancora c'è da fare e verrà fatto su questa drammatica materia. Come Regione, posso garantire, che sentiamo fortemente la responsabilità che abbiamo, ma che siamo in prima linea per sostenere chi porta una condizione di autismo e le famiglie". Lo afferma in una nota l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, riferendosi alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo che ricorre oggi e, per l'occasione Palazzo Lombardia e il Pirellone verranno illuminati di blu per aiutare tutti a focalizzare l'attenzione su questo delicato argomento. "Quando nel 2007 le Nazioni unite decisero di istituire questa Giornata - aggiunge l'assessore al Welfare - i promotori dissero che il colore blu aveva il potere di risvegliare il senso di sicurezza e anche il bisogno di 'conoscenza', intesa come: sensibilizzazione, informazione e ricerca. Allo stesso tempo il blu quando è illuminato, assume una colorazione brillante, che dà energia. Il nostro obiettivo è che chi lo guarda si senta infondere di luce e fiducia". (segue) (Com)