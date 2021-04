Lombardia: Moratti, attenzione della Regione verso autismo è costante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché l'impegno di Regione è fatto di politiche sanitarie, educative e sociali atte a migliorare i Servizi e l'organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie. Ed il quadro dell'offerta è stato arricchito da diversi interventi mirati. "Interventi sollecitati dal mondo scientifico - spiega Letizia Moratti - dal legislatore nazionale e dalle Associazioni dei familiari, che svolgono un'incessante e fondamentale funzione di stimolo". Oltre alla tradizionale rete dei Servizi, Regione Lombardia ha messo infatti a disposizione importanti risorse economiche (oltre 20 milioni di euro) a favore di specifici progetti, finalizzati a intervenire negli aspetti più critici: la diagnosi precoce, l'età di transizione e l'età adulta, nonché il supporto e il potenziamento della rete di riferimento e la formazione degli operatori. L'impegno, come riportato tra le linee di indirizzo per il Piano socio-sanitario 2021, si concretizzerà nel percorso che porterà all'approvazione del Piano regionale autismo consolidando la collaborazione tra gli assessorati al Welfare, Politiche abitative, Famiglia e Disabilità. (segue) (Com)