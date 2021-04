Lombardia: Moratti, attenzione della Regione verso autismo è costante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo quadro - aggiunge Letizia Moratti - si inserisce la prossima approvazione del Piano operativo regionale per i Disturbi dello spettro autistico, su cui sta lavorando un gruppo tecnico composito, che vede coinvolte Regione, Ats, Asst, Anci, Università, Enti privati accreditati e Associazioni dei familiari. L'obiettivo è realizzare una rete di servizi realmente inclusiva, in grado di sostenere le persone con autismo e le loro famiglie in tutte le dimensioni della vita quotidiana in una logica collaborativa, di integrazione e trasversalità". Un lavoro ancor più necessario e importante di fronte alle criticità della pandemia da Covid-19. "L'impatto della pandemia - conclude la vicepresidente di Regione Lombardia - sulle persone con fragilità è stato più forte che per il resto della popolazione, mettendo a dura prova equilibri costruiti negli anni con fatica. Anche per questo il nostro impegno per la campagna vaccinale rivolta a questa fascia di popolazione e ai loro caregivers è massimo. Per questo dicevo che per noi la giornata di oggi non è dunque solo simbolica, ma vuole rinnova un patto fiduciario con la speranza e l'ottimismo di percorrere insieme altri passi sulla strada intrapresa". (Com)