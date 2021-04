Decreto Sostegni: Bitonci (Lega), per rilancio automotive italiano ripensare incentivi e fiscalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Unificare il livello di incentivazione all'acquisto dell'auto nuova e allineare la fiscalità dell'auto aziendale italiana a quella europea. Lo proporremo in fase di conversione del decreto Sostegni". Lo afferma il capogruppo della Lega in commissione Bilancio della Camera, Massimo Bitonci. "La Lega - continua - è favorevole al rifinanziamento del fondo per l'incentivazione dell'auto a basse emissioni a standard Euro6d pieno, così come è favorevole all'unificazione degli incentivi – oggi eccessivamente sbilanciati sull'auto elettrica – per tutti i veicoli di nuova immatricolazione. L'attuale meccanismo genera distorsioni. Occorre - spiega - renderlo più snello e sostenibile per un adeguato periodo di tempo: almeno per tutto il 2021, se non anche il 2022, con un contributo dello Stato pari a circa 2-3mila euro a contratto stipulato, cui va aggiunto analogo intervento da parte delle case costruttrici. Imprese, piccole Partite Iva e professionisti sono stati penalizzati per decenni rispetto ai loro concorrenti europei. È giunta l'ora di armonizzare il trattamento fiscale italiano alla norma europea con la deducibilità al 100 per cento dell'Iva e del costo d'acquisto e di gestione, cosa che avrà benefici effetti sulla ripresa dell'economia e anche del mercato dell'auto".(Com)