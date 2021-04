Ambiente: Raggi, lotta a cocciniglia su pini Roma, si valuta messa a dimora essenze diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte della diffusione della cocciniglia tartaruga che sta attaccando i pini di Roma "stiamo riflettendo con la Soprintendenza se non sia meglio mettere a dimora essenze di tipo diverso: chiaramente è una valutazione che sarà fatta dagli agronomi e dalla Soprintendenza". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della diretta in cui risponde alle domande dei cittadini. "Siamo partiti nel 2019" per contrastare la diffusione del parassita "con interventi sperimentali di fitoterapia - ha aggiunto -. Siamo in attesa che il Ministero e la Regione approvino un protocollo fitoterapico che abbia valore non solo per gli interventi pubblici ma anche per quelli privati. Noi stiamo operando con un intervento sperimentale, che peraltro consigliamo anche ai privati che ci chiedono come risolvere il problema. Quando questo intervento sarà validato in maniera ufficiale - ha concluso - si potrà intervenire anche sulle alberature private" allo stesso modo. (Rer)