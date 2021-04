Usa: Tesla, 185 mila auto consegnate nei primi 3 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Tesla ha consegnato quasi 185 mila auto in tutto il mondo nel primo trimestre del 2021, polverizzando il record del precedente trimestre e raddoppiando le consegne dello stesso periodo del 2020. Lo riporta il “Wall Street Journal”, secondo cui le consegne sono aumentate del 2 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2020. L’azienda produttrice di auto elettriche di proprietà di Elon Musk ha consegnato lo scorso anno quasi 500 mila auto ai propri clienti in tutto il mondo e prevede una crescita di oltre il 50 per cento nell’anno in corso. Dati positivi che arrivano malgrado a febbraio Tesla abbia dovuto chiudere la sua fabbrica di Fremont, in California, a causa della carenza di componenti. La società ha anche avvertito che la produzione dei modelli S e X dovrebbe essere calata nel primo trimestre del 2021. Tuttavia, la vendita di auto negli Stati Uniti è apparsa in forte aumento nel primo trimestre dell’anno, trainata da una domanda dei consumatori in ripresa.(Nys)