Bulgaria-Nord Macedonia: Dipartimento Usa, questioni aperte destabilizzano la regione

- Le questioni aperte fra Bulgaria e Nord Macedonia rischiano di destabilizzare la regione dei Balcani. E' quanto ritiene il Dipartimento di Stato Usa, secondo quanto riporta la stampa macedone citando fonti di Washington. La Bulgaria deve attuare le proprie leggi allo stesso modo per tutti i gruppi etnici nel Paese, compreso quello macedone, e deve sforzarsi di trovare una soluzione alle questioni aperte con la Macedonia del Nord, proseguono le fonti. Il blocco di Sofia all'adesione di Skopje all'Ue "rischia di destabilizzare nella regione", secondo l'ultimo rapporto sui diritti umani pubblicato nella giornata di ieri dal Dipartimento di Stato. Il rapporto per il 2020 rileva che Sofia continua a reprimere individui e gruppi di origine macedone che vogliono libertà di espressione e associazione, secondo quanto riferisce sempre la stampa di Skopje. "Bloccare il percorso di integrazione della Macedonia del Nord nell'Unione europea rischia di destabilizzare le normali strette relazioni tra gli alleati della Nato e potrebbe minare i significativi progressi raggiunti nell'intensificazione della cooperazione regionale. Sarebbe una perdita per qualsiasi paese dell'Europa meridionale e centrale. Riteniamo che il futuro dei Balcani occidentali sia direttamente correlato all'Ue", ha detto le fonti del Dipartimento di Stato secondo cui, inoltre, "il processo di allargamento nella regione promuove pace, stabilità e prosperità durature". (segue) (Seb)