Bulgaria-Nord Macedonia: Dipartimento Usa, questioni aperte destabilizzano la regione (2)

- Il governo di Sofia reclama il rispetto del Trattato di amicizia siglato da Sofia e Skopje come precondizione per dare il proprio via libera ai negoziati di adesione della Macedonia del Nord all'Ue. La Macedonia del Nord e la Bulgaria "restano impegnate nel miglioramento delle relazioni bilaterali", hanno dichiarato il 22 marzo i primi ministri di Skopje e Sofia, Zoran Zaev e Bojko Borisov, nel corso di una conversazione telefonica. I due premier hanno ribadito che le risposte alle questioni aperte sono contenute nel Trattato di amicizia siglato nel 2017. Dopo la conversazione con Borisov, il primo ministro Zaev ha dichiarato sul proprio profilo Facebook di condividere l'impegno comune nel trovare soluzioni il prima possibile che incoraggino il miglioramento delle relazioni bilaterali. La conversazione tra Zaev e Borisov, secondo il portavoce del governo Dusko Arsovski, è un'altra conferma del fatto "che una soluzione può essere raggiunta" attraverso la comunicazione, il dialogo e contatti frequenti. Nella giornata del 16 marzo il ministro macedone degli Esteri, Bujar Osmani, ha avuto un incontro a Sofia con il premier bulgaro Borisov. L'incontro è avvenuto presso l'aeroporto della capitale bulgara, come anticipato dallo stesso Osmani attraverso Twitter, come tappa nell'ambito di una missione diplomatica che ha portato il ministro macedone in Svizzera e in Spagna. Secondo una nota del ministero macedone degli Esteri, l'incontro si è svolto in un tono "estremamente amichevole", durante il quale sono stati affrontati i temi delle relazioni bilaterali, degli sviluppi politici interni in entrambi i Paesi nonché delle prospettive europee della Macedonia del Nord e dell'intera regione. "Le relazioni di buon vicinato sono la nostra prima priorità e il nostro impegno sincero è rafforzare le relazioni con la Repubblica di Bulgaria", ha dichiarato Osmani. (segue) (Seb)