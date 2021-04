Bulgaria-Nord Macedonia: Dipartimento Usa, questioni aperte destabilizzano la regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due interlocutori hanno convenuto che la via da seguire "passa attraverso l'adozione e la pratica dei valori europei" e che l'alleanza all'interno della Nato oltre che la stretta cooperazione prevista all'interno dell'Ue rafforzeranno ulteriormente le relazioni bilaterali. "Tutte i contrasti tra Bulgaria e Macedonia del Nord devono essere risolti. Le prossime generazioni non ci perdonerebbero se perdessimo questa grande opportunità", ha detto il primo ministro bulgaro, aggiungendo che Skopje e Tirana non dovrebbero subire ritardi nel loro percorso verso l'Ue. Per questo motivo, ha detto ancora Borisov, le differenze tra Bulgaria e Macedonia del Nord devono essere superate. "Dobbiamo entrambi prepararci a dei negoziati guidati dalla ragione, non dalle emozioni, in modo che i nostri vicini possano aderire all'Ue. È questo l'obiettivo geostrategico della Bulgaria", ha concluso Borisov. (segue) (Seb)