Bulgaria-Nord Macedonia: Dipartimento Usa, questioni aperte destabilizzano la regione (4)

- Nord Macedonia e Bulgaria vedono delle questioni aperte relative al patrimonio culturale e storico. I contrasti hanno portato la Bulgaria a porre il veto, lo scorso dicembre presso il Consiglio europeo, alla concessione di una data di inizio dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord con l'Ue. Lo scorso 2 marzo la ministra bulgara degli Esteri, Ekaterina Zaharieva, ospite dell'emittente "Bnt" ha dichiarato che la Macedonia del Nord "non rispetta" i contenuti del Trattato di amicizia firmato dai due Stati nel 2017. La Bulgaria, ha detto Zaharieva, "ha una politica coerente" e il motivo per cui Skopje non sta facendo progressi nel suo cammino verso l'Unione europea "è il mancato rispetto dell'accordo bilaterale del 2017". Nella giornata precedente il presidente bulgaro, Rumen Radev, ha incontrato i direttori dei servizi speciali nazionali per chiedere "protezione" per i cittadini di etnia bulgara all'estero. (segue) (Seb)