Bulgaria-Nord Macedonia: Dipartimento Usa, questioni aperte destabilizzano la regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 febbraio lo stesso Radev ha richiamato alla necessità di una "pronta risposta" contro le "avvisaglie di discriminazione" nei confronti dei cittadini di etnia bulgara in Macedonia del Nord. Le dichiarazioni di Radev son giunte a seguito di una lettera inviata al capo dello Stato da alcuni cittadini di etnia bulgara in Macedonia del Nord. Nella lettera i cittadini esprimono "preoccupazione" per la loro "continua discriminazione" nel Paese confinante. Radev ha sottolineato l'importanza del rispetto del diritto di autodeterminazione dei bulgari nello Stato macedone i quali "nonostante tutte le repressioni durante il totalitarismo passato" hanno conservato e continuano ad esprimere apertamente la loro identità nazionale bulgara. "I bulgari nella Macedonia del Nord devono godere degli stessi diritti del resto dei cittadini in quel Paese, in linea con i più rigorosi standard mondiali ed europei. Questo principio fondamentale della democrazia è inoltre sancito nello spirito del Trattato di amicizia del 2017", ha concluso Radev. Secondo i dati a disposizione a dicembre del ministero della Giustizia bulgaro, oltre 65 mila macedoni hanno acquisito la cittadinanza bulgara dal 2010. (segue) (Seb)