Bulgaria-Nord Macedonia: Dipartimento Usa, questioni aperte destabilizzano la regione (8)

- Il ministero degli Esteri della Macedonia del Nord ha fatto sapere lo scorso 12 gennaio di aspettarsi "un proseguimento della discussione" con la Bulgaria sul Piano d'azione per l'attuazione del Trattato di amicizia. "Il nostro obiettivo è quello di trovare un modo per rafforzare l'adempimento e l'efficacia del Trattato di amicizia, cosa che riporterà la fiducia nello stesso Trattato e nel processo di dialogo fra i due Paesi al fine di superare le differenze, come si addice a due Paesi vicini in Europa", si leggeva nella nota. Il ministero ha aggiunto che sono in corso contatti regolari fra le due parti per lo scambio di idee e opinioni. La nota sottolineava infine il ruolo positivo dell'inviato speciale macedone per il dialogo con la Bulgaria, Vlado Buckovski, e l'importanza che questo effettui dei viaggi regolari in Bulgaria per incoraggiare la cooperazione. (Seb)