Mozambico: attacchi jihadisti, militari del Sudafrica a Cabo Delgado per rimpatriare concittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Sudafrica (Sandf) hanno inviato militari nella provincia di Cabo Delgado, in Mozambico, per rimpatriare i cittadini rimasti vittima degli attacchi jihadisti nella città di Palma. Lo ha dichiarato oggi il presidente Cyril Ramaphosa citato dall'emittente "eNca". Finora almeno un cittadino sudafricano è stato confermato morto a seguito degli attacchi di questa settimana. Nei giorni scorsi l’emittente televisiva pubblica sudafricana "Sabc", citando fonti dell'unità speciale sudafricana degli Hawks, aveva riferito che almeno 12 sudafricani facevano parte del commando jihadista di Ansar al Sunna, affiliato allo Stato islamico, che hanno occupato Palma il 24 marzo scorso. Secondo le stesse fonti, i jihadisti hanno strutture che fanno reclutamento e permettono loro di supportare le azioni terroristiche a Cabo Delgado. Lo scorso scorso Pretoria si era proposta di aiutare militarmente le autorità di Maputo nella lotta contro i terroristi a Cabo Delgado, tuttavia il presidente mozambicano Filipe Nyusi si era rifiutato, così come nei giorni scorsi - subito dopo l'attacco a Palma - il governo del Mozambico non ha concesso l'autorizzazione alle forze speciali sudafricane di intervenire per liberare i suoi cittadini. (segue) (Res)