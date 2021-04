Mozambico: attacchi jihadisti, militari del Sudafrica a Cabo Delgado per rimpatriare concittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, subito dopo l'offensiva, il Portogallo ha annunciato l'invio di personale militare in Mozambico per formare i militari locali e proteggere la popolazione dagli attacchi terroristici. Lo ha annunciato in un'intervista all'emittente televisiva "Rtp" il ministro degli Esteri, Augusto Santos Silva, spiegando che il Portogallo "condivide grande preoccupazione e grande solidarietà con il popolo e le autorità mozambicane". Per questo motivo, ha evidenziato Santos Silva, il governo di Lisbona sta lavorando "strettamente" con quello del Mozambico per "aumentare la cooperazione tecnica o militare a livello bilaterale che esiste e che produce effetti". Questa missione, attualmente in fase di pianificazione e che dovrebbe essere dispiegata entro la metà di aprile, coinvolgerà circa 60 militari portoghesi che addestreranno le forze speciali locali in modo che le Forze armate del Paese africano possano aumentare la loro capacità di rispondere agli attacchi terroristici e proteggere la popolazione di Cabo Delgado. Santos Silva ha aggiunto che la strategia sarà attuata "secondo le necessità identificate dalle autorità mozambicane" ed in tal senso "i ministri della Difesa hanno stabilito l'obiettivo di avere una missione di sostegno alle forze speciali mozambicane da parte delle forze armate portoghesi". (segue) (Res)