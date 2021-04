Mozambico: attacchi jihadisti, militari del Sudafrica a Cabo Delgado per rimpatriare concittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto almeno 1.200 persone sfollate a causa degli attacchi jihaditi che la scorsa settimana hanno preso di mira la città di Palma, nel nord del Mozambico, sono sbarcate nella città di Pemba. Lo riferiscono i media locali, aggiornando gli sviluppi di una crisi umanitaria che dopo la conquista della città di Cabo Delgado sta spingendo migliaia di persone a lasciare le loro case. Gli sfollati - per lo più donne, bambini e anziani - sono arrivati ​in gran parte negli ultimi giorni ma per motivi di sicurezza sono stati autorizzati dalla polizia locale a lasciare la nave solo ieri dopo ulteriori controlli per verificare che non vi fossero tra loro insorti infiltrati. Si tratta del più grande arrivo di civili sfollati da Palma in una città della regione al di fuori dell'area di conflitto. Il presidente Filipe Nyusi ha intanto cercato di rassicurare le popolazioni, ricordando che l'offensiva jihadista nella città di Palma mira a "nutrire gli interessi dei nemici" all'interno e all'esterno del Paese. Intervenendo per la prima volta sugli attacchi dell'ultima settimana che hanno provocato la morte di decine di persone, fra cui stranieri e occidentali, Nyusi ha sostenuto che "la mancanza di coesione è ciò che vogliono i nostri nemici interni ed esterni e sta a noi concentrarci, stringerci e andare avanti". Durante l'inaugurazione della nuova direzione distrettuale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inss) a Matutuine, Nyusi ha detto che l'attacco a Palma "non è stato il più grande di tanti altri che abbiamo subito" e il grande impatto di queste incursioni è dovuto al fatto che è avvenuto alla periferia dei progetti energetici che sono in corso in quella provincia. (Res)