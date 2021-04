Repubblica Ceca: Covid, Austria dona al Paese 30 mila dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Repubblica Ceca il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha promesso 30 mila dosi di vaccino contro il coronavirus in donazione. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Kurz ha definito la donazione un gesto di solidarietà dopo la disparità di trattamento mostrata dall'Unione europea nei negoziati sulla ripartizione dei vaccini tra gli Stati membri. Oltre a ringraziare Vienna, il premier ceco, Andrej Babis, ha nel frattempo scritto via Twitter che anche la Slovenia ha deciso di donare a Praga 10 mila dosi. "Grazie mille agli amici della Slovenia e a Janez Jansa per l'offerta di condividere 10 mila dosi con noi sebbene anche loro abbiano bisogno di più vaccini. Apprezziamo la vostra solidarietà", ha detto il capo del governo. (Vap)