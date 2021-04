Covid: Regimenti (Lega), Ue stanzi fondi per servizi domiciliari socio-assistenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe stanziare "dei fondi da destinare allo sviluppo, negli Stati membri, del sistema dei servizi domiciliari socio-assistenziali per i pazienti Covid-19, con l'obiettivo di azzerare i rischi di contagio e scongiurare la saturazione delle strutture ospedaliere". Lo dichiara l'eurodeputata della Lega e componente della commissione Sanità pubblica Luisa Regimenti, che sul tema ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea. "In Italia – aggiunge – le terapie intensive sono in molti casi al collasso. La conferma arriva dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che parla di ricoveri in crescita e di preoccupanti dati di saturazione al 41 per cento di pazienti Covid delle terapie intensive. Come nel Lazio, dove è stata superata la soglia del 40 per cento, quando il limite fissato a livello nazionale è del 30 per cento. Un aiuto, anche per evitare il sovraffollamento nei pronto soccorso, può quindi arrivare dal recupero della linea farmaceutica per la cura da casa del Covid, all'insorgere della patologia, senza andare per forza all'ospedale, dove solo il 2-3 per cento dei contagiati ha bisogno di un intervento urgente". (segue) (Res)