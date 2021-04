Speciale infrastrutture: Fsb previene attacco terroristico nella regione di Tver

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza della Federazione Russa ha impedito il compimento di un attacco terroristico nella regione di Tver, a nord di Mosca. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Fsb. Secondo quanto spiegato, un militante dello Stato islamico aveva allestito in casa un laboratorio per la sintesi di esplosivi e stava preparando un attacco contro una delle infrastrutture del settore energetico. Durante l'arresto, il terrorista ha opposto resistenza alle forze dell'ordine ed è stato ucciso. Non sono rimasti feriti funzionari di sicurezza e civili. L'uomo, con passaporto russo, era originario dell'Asia centrale. Durante la perquisizione, sono state trovate armi da fuoco e munizioni, un dispositivo esplosivo improvvisato e componenti per la sua fabbricazione. (Rum)